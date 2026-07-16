16 июля, 08:02Транспорт
В аэропортах Шереметьево и Домодедово сняли ограничения
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
В аэропортах Шереметьево и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ранее ограничения были также введены в столичному аэропорту Внуково – прием и отправка воздушных судов в авиагавани осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами.
Это также связано с закрытием части воздушного пространства вблизи аэродрома.