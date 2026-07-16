Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В аэропортах Шереметьево и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения были также введены в столичному аэропорту Внуково – прием и отправка воздушных судов в авиагавани осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами.

Это также связано с закрытием части воздушного пространства вблизи аэродрома.