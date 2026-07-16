Движение трамваев на Бауманской улице восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

На Бауманской улице (в районе остановки "МГТУ имени Н.Э. Баумана") восстановлено движение. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Там уточнили, что причиной сбоя графика стало задымление на крыше трамвая на маршруте Т2, которое произошло около 07:00.

"Пострадавших нет – водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров. Городские службы оперативно устранили задымление, после чего вагон был убран с линии, а движение – восстановлено в максимально короткие сроки", – говорится в сообщении,

Причины возникновения неполадок установит специальная комиссия и эксперты АО "Трансмашхолдинг". Отмечается, что перед выходом на маршрут трамвай прошел все необходимые проверки и техобслуживание.

Ранее по техническим причинам задерживались трамваи № Т2, 4, 43 и 50. Маршруты временно изменяли.

Ранее жителей Москвы предупреждали, что 18 и 19 июля изменится график движения поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3). На Ленинградском направлении при следовании из центра в сторону станции Зеленоград-Крюково интервалы между составами частично увеличат до 40 минут.

Ряд электричек проследует станцию Лихоборы без остановки. Также для некоторых составов отменяются остановки на станциях Останкино и Моссельмаш. В направлении центра интервалы движения поездов местами будут увеличены до 25 минут.