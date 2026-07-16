Столичные библиотеки присоединятся к Московской международной издательской неделе

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столичных библиотеках стартовала акция "Книжная полка", приуроченная к третьей Московской международной издательской неделе, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

До 26 июля москвичи смогут взять книги зарубежных авторов, переведенные на русский язык, по единому читательскому билету. Специальные полки появились в девяти городских библиотеках.

В этом году в мероприятии участвуют представители 16 государств: Азербайджана, Алжира, Аргентины, Армении, Бразилии, Индонезии, Киргизии, Ливана, Мексики, Непала, Сербии, Турции, Уругвая, Чили, Шри-Ланки и Южной Кореи.

Тематические полки открылись в:

библиотеке № 76 имени М.Ю. Лермонтова;

библиотеке № 214 имени Ю.А. Гагарина;

Центральной библиотеке № 197 имени А.А. Ахматовой;

библиотеке № 180 имени Н.Ф. Федорова;

библиотеке № 128 – культурном центре имени М.А. Шолохова;

Центральной молодежной библиотеке № 122 имени А.С. Грина;

библиотеке № 100;

библиотеке № 91 имени Э.Л. Войнич;

библиотеке-медиацентре № 67.

Третья Московская международная издательская неделя проходит с 14 по 19 июля. В рамках деловой программы более 25 московских издательств проведут переговоры с зарубежными партнерами, а культурные мероприятия состоятся на 14 площадках города.

Ранее стало известно, что 18–19 ноября в Москве пройдет V Юбилейный Международный форум "Женщина третьего тысячелетия". Мероприятие станет площадкой для укрепления связей между женщинами разных стран и континентов. Планируется, что его посетят участницы из 89 регионов России, а также стран СНГ, Азии, Африки, Китая и других.