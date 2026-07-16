РФ и КНР подписали соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области ИИ

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Министр иностранных дел КНР Ван И, глава Минцифры РФ Максут Шадаев и представители других стран подписали соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС.

Инициативу о создании организации еще в прошлом году озвучил премьер Госсовета КНР Ли Цян. По его словам, ИИ рискует стать исключительной забавой ряда стран и компаний, если международное сообщество не будет сотрудничать в сфере высоких технологий.

Кроме того, в Шанхае с 17 по 20 июля 2026 года пройдет Всемирная конференция по искусственному интеллекту.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательный аудит алгоритмов ИИ, используемых при найме, так как из-за применения фильтров порядка 90% откликов соискателей не доходят до живых рекрутеров. Количество соискателей увеличилось в последнее время, однако количество ценных кандидатов осталось прежним, так как опытные работники теряются среди потока.

