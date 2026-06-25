В России могут обязать соцсети давать авторам возможность маркировать ИИ-контент

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Соцсети могут обязать давать авторам возможность маркировать контент, созданный при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, сообщает ТАСС.

Согласно ему, владельцы социальных сетей должны будут обеспечить пользователям, которые распространяют материалы, сделанные с применением моделей нейросетей, возможность размещения такого предупреждения.

В проекте указывается, что содержание, формат и порядок маркировки установит соглашение между использующим большую фундаментальную модель ИИ и теми, кто предоставляет возможность для этого.

Ранее первый зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким предложила давать задания школьникам, которые будут рассчитаны на работу с искусственным интеллектом. Она пояснила, что это даст им понимание, как работать с нейросетями.

При этом парламентарий призвала сделать так, чтобы дети не работали с такими программами бездумно. Они должны будут сами формулировать мысли.

