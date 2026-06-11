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11 июня, 08:30

Политика

В ГД предложили давать школьникам задания по работе с ИИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российским школьникам необходимо давать задания, которые специально рассчитаны на работу с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом в беседе с РИА Новости заявила первый заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким.

По ее словам, это даст им понимание, как работать с нейросетями. Так они сами смогут научиться составлять презентации, монтировать и взаимодействовать с ИИ.

При этом, добавила Ким, важно сделать так, чтобы дети не работали с такими программами бездумно. Они должны будут сами формулировать мысли.

Депутат подчеркнула, что люди должны понимать математическую природу нейросетей, чтобы безопасно их применять. Именно поэтому необходимо учить школьников правильной работе с ними.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что домашние задания для школьников должны стать более практическими из-за развития ИИ. По его словам, современные технологии стали вызовом для системы образования.

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