В Госдуме предложили законодательно регулировать ИИ-фильтры при отборе резюме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Госдуме предложили ввести обязательный аудит алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ), используемых при найме, так как из-за применения фильтров порядка 90% откликов соискателей не доходят до живых рекрутеров. С инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

"Если в резюме написано "улучшение операций" вместо "оптимизация процессов" – вы вылетаете. И это не просто проблема соискателей – это угроза для всей экономики", – отметил Панеш.

Он добавил, что сегодня большинство крупных компаний используют ИИ для первичного скрининга, а более половины HR-специалистов готовы делегировать подбор нейросетям. Также парламентарий указал, что количество соискателей увеличилось в последнее время, однако количество ценных кандидатов осталось прежним, так как опытные работники теряются среди потока.

Панеш добавил, что языковые модели при отборе стабильно предпочитают кандидатов с определенными именами независимо от содержания резюме. Кроме того, ИИ-фильтры настраивают на "опыт работы от трех до пяти лет", из-за чего кандидаты старше 50 лет вылетают автоматически.

"Большинство соискателей старше 45 лет сталкивались с отказом без рассмотрения резюме. Это прямая дискриминация, которую формально запрещает Трудовой кодекс, но доказать умысел практически невозможно", – констатировал депутат.

В качестве решения он предложил обязать работодателей прикладывать письменное объяснение отказа. В противном случае соискатель должен иметь право на повторное рассмотрение резюме живым сотрудником, а не ИИ. Кроме того, депутат выступил за введение ответственности для платформ за алгоритмы, которые дискриминируют по возрасту, полу или другим признакам, в том числе через "ключевые слова".

Ранее консультант по управлению персоналом Наталья Маслова заявила, что в будущем главными критериями при найме станут метакомпетенции – эмоциональный интеллект, креативность, критическое мышление, а не узкие профнавыки. Эти качества критически важны для работы с нестандартными задачами.