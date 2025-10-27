Эксперт Каминская: при поиске работы не стоит сосредотачиваться на одном ресурсе

Фото: depositphotos/ngvprod

При поиске работы не стоит сосредотачиваться на одном ресурсе, лучше увеличить количество каналов подбора вакансий. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по управлению персоналом Елена Каминская.

По словам специалиста, хорошие результаты дает поиск через личные контакты и рекомендации, поэтому можно обратиться к друзьям и коллегам.

При составлении резюме она посоветовала не использовать искусственный интеллект и писать простыми словами, чтобы работодатель сразу понял, что умеет специалист. Главное – подробно указать, какие обязанности выполнял сотрудник на предыдущей работе. Кроме того, стоит сразу обозначить свои пожелания. Например, если человек не готов к командировкам, то это необходимо указать.

Каминская отметила, что основная сложность при трудоустройстве заключается во взаимном несовпадении ожиданий работника и работодателя. Она указала, что за последние 10 лет значительно возросло число критериев, на основании которых принимается решение.

При просмотре вакансий соискатели часто долго взвешивают все показатели, вплоть до времени, которое будет потрачено на дорогу до офиса. Однако труднее стало и соответствовать ожиданиям работодателей.

Сложности при трудоустройстве создают и финансовые вопросы, отметила эксперт. Она пояснила, что сотрудники чаще всего ищут вакансии с зарплатой выше, чем на предыдущем месте работы. Тем не менее не все организации могут позволить себе сильно увеличивать зарплаты.

Каминская добавила, что крупные компании все чаще стали выбирать более взрослых специалистов, так как у них больше жизненного опыта. Такие соискатели, как правило, лучше умеют договариваться и общаться с разными людьми. При этом молодые люди до 25 лет иногда более конфликтны и сосредоточены на себе, а не на коллективе, уверены работодатели.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, что российские пенсионеры стали чаще искать работу, так как на пенсии становится скучно и "хочется движухи". Сейчас в Москве они получают в среднем от 50 до 70 тысяч рублей. При этом, с точки зрения работодателей, взрослые сотрудники эмоционально более устойчивы.

