Уиткофф заявил, что РФ показала настоящую коммуникацию на переговорах по Украине

Российская сторона показала настоящую коммуникацию в рамках переговоров по урегулированию на Украине. Об этом рассказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф на конференции "Ялтинская европейская стратегия".

"Мы разделились на отдельные комнаты. Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию", – приводит РИА Новости слова Уиткоффа.

В Женеве 17 и 18 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт будет невозможно остановить без диалога с Россией. Он признал важность переговоров с Москвой и сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.