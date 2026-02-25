ТАСС: пропавшая в Смоленске школьница не поступала в больницы города

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пропавшая в Смоленске 9-летняя девочка не поступала в городские больницы. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

Ребенка искали не только в медучреждениях, но и в моргах. В результате удалось выяснить, что ни в один из них пропавшая не поступала. Правоохранители продолжают оставаться на связи со всеми объектами здравоохранения.

Ребенок пропал утром 24 февраля, когда ушел гулять с собакой и не вернулся. При этом с собой девочка не взяла ни телефон, ни ключи. В этот же день были организованы поиски. Изначально их проводили лишь в Заднепровском районе, но теперь территорию расширили за пределы города.

В общей сложности в поисковых мероприятиях задействованы свыше 200 человек. Приметы ребенка следующие: рост около 130 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. На девочке была надета темная куртка с цветными элементами и ярко-голубые лыжные брюки.

Появлялась версия о возможном похищении ребенка неизвестными. Как сообщали местные жители, в подъезд дома девочки заходил мужчина, который приехал туда на машине. Однако вместе с ребенком его не видели. Он вышел из здания с пакетом. Следователи устанавливают личность и местонахождение водителя.

В полиции также заявили, что семья пропавшей характеризуется положительно, на учете они не состоят. Ранее девочка не уходила из дома. При этом ее родители также воспитывают двух детей, младшей из которых пять месяцев. Мать исчезнувшей сейчас находится в декрете. Отец участвует в поисках дочери.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и исполнения родителями обязанностей по воспитанию. В свою очередь, следователи возбудили дело, которое находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.