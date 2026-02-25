Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 17:02

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: в Смоленске ищут владельца серого авто, замеченного у дома пропавшей девочки

В Смоленске ищут владельца серого авто, замеченного у дома пропавшей девочки – СМИ

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи устанавливают личность и местонахождение водителя серого автомобиля, который утром 24 февраля был замечен у дома пропавшей в Смоленске 9-летней девочки, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, мужчина вышел из машины, зашел в подъезд, а затем вернулся с пакетом. Сейчас эта версия активно проверяется следователями.

Кроме того, в рамках поисков продолжается изучение записей с камер видеонаблюдения. Также отрабатываются данные с видеорегистраторов местных водителей.

Поиски девочки в Смоленске начались 24 февраля. Она ушла гулять с собакой и не вернулась. При этом с собой ребенок не взял ни телефон, ни ключи.

В полиции сообщили, что семья пропавшей характеризуется положительно, ранее девочка из дома не уходила. Свидетелей исчезновения пока не установили.

Прокуратура начала проверку по данному факту. В свою очередь, следователи уже возбудили дело, которое находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

Сначала поиски проводились лишь в Заднепровском районе. Теперь добровольцы изучают территорию за пределами города. В поисковых мероприятиях задействованы свыше 200 человек.

Как писали в телеграм-каналах, девочка могла провалиться в овраг, который расположен в 200 метрах от ее дома. Именно там были найдены свежие следы, которые могут принадлежать ребенку.

Приметы девочки следующие: рост около 130 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Была одета в темную куртку с цветными элементами и ярко-голубые лыжные брюки.

Мужчину отправили под арест за попытку похищения девочки в Балашихе

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика