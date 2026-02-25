ТАСС: в Смоленске ищут владельца серого авто, замеченного у дома пропавшей девочки

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи устанавливают личность и местонахождение водителя серого автомобиля, который утром 24 февраля был замечен у дома пропавшей в Смоленске 9-летней девочки, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, мужчина вышел из машины, зашел в подъезд, а затем вернулся с пакетом. Сейчас эта версия активно проверяется следователями.

Кроме того, в рамках поисков продолжается изучение записей с камер видеонаблюдения. Также отрабатываются данные с видеорегистраторов местных водителей.

Поиски девочки в Смоленске начались 24 февраля. Она ушла гулять с собакой и не вернулась. При этом с собой ребенок не взял ни телефон, ни ключи.

В полиции сообщили, что семья пропавшей характеризуется положительно, ранее девочка из дома не уходила. Свидетелей исчезновения пока не установили.

Прокуратура начала проверку по данному факту. В свою очередь, следователи уже возбудили дело, которое находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

Сначала поиски проводились лишь в Заднепровском районе. Теперь добровольцы изучают территорию за пределами города. В поисковых мероприятиях задействованы свыше 200 человек.

Как писали в телеграм-каналах, девочка могла провалиться в овраг, который расположен в 200 метрах от ее дома. Именно там были найдены свежие следы, которые могут принадлежать ребенку.

Приметы девочки следующие: рост около 130 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Была одета в темную куртку с цветными элементами и ярко-голубые лыжные брюки.