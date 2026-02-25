Хуснуллин заявил, что собираемость платежей за ЖКУ в РФ достигла 100%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в РФ достигла 100%. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что это среднее значение по стране. Некоторые регионы собирают чуть меньше.

По словам вице-премьера, это означает, что в стране появились деньги, которые можно направить на модернизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно отслеживать случаи резкого роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России. По его словам, нужно мониторить эту ситуацию и при необходимости принимать меры.

В это же время депутаты ГД предложили установить мораторий на размер вносимой гражданами платы за ЖКУ до 1 марта 2028 года. Если закон примут, то повышение платы в рамках предельных индексов не будет осуществляться до 1 марта 2028 года. Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, уверены парламентарии.