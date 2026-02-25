Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 17:16

Общество

Хуснуллин заявил, что собираемость платежей за ЖКУ в РФ достигла 100%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в РФ достигла 100%. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что это среднее значение по стране. Некоторые регионы собирают чуть меньше.

По словам вице-премьера, это означает, что в стране появились деньги, которые можно направить на модернизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно отслеживать случаи резкого роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России. По его словам, нужно мониторить эту ситуацию и при необходимости принимать меры.

В это же время депутаты ГД предложили установить мораторий на размер вносимой гражданами платы за ЖКУ до 1 марта 2028 года. Если закон примут, то повышение платы в рамках предельных индексов не будет осуществляться до 1 марта 2028 года. Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, уверены парламентарии.

Россиян могут лишить имущества за неуплату ЖКУ

Читайте также


обществоЖКХ

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика