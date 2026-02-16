16 февраля, 12:56Общество
Песков призвал отслеживать случаи резкого роста цен на ЖКУ в России
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Случаи резкого роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России нужно внимательно отслеживать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нужно мониторить <...> и принимать при необходимости меры", – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее в ФАС заявили, что проведут проверку тарифов на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Служба напомнила, что в текущем году базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что приведет к корректировке стоимости коммунальных услуг на 1,7%.
Песков после этого указал, что Кремль будет внимательно следить за ситуацией с ростом платежей по ЖКУ в России. Он отметил, что повышение не должно быть резким. При этом тема повышения тарифов является одной из ключевых в текущей повестке властей.
Пресс-секретарь лидера страны также заявил, что в Кремле накоплен серьезный опыт работы с обращениями граждан. Этот опыт, по словам Пескова, позволяет предметно разбираться с каждым конкретным случаем.