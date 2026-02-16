Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 12:56

Общество

Песков призвал отслеживать случаи резкого роста цен на ЖКУ в России

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Случаи резкого роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России нужно внимательно отслеживать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нужно мониторить <...> и принимать при необходимости меры", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в ФАС заявили, что проведут проверку тарифов на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Служба напомнила, что в текущем году базовая ставка НДС увеличилась на 2%, что приведет к корректировке стоимости коммунальных услуг на 1,7%.

Песков после этого указал, что Кремль будет внимательно следить за ситуацией с ростом платежей по ЖКУ в России. Он отметил, что повышение не должно быть резким. При этом тема повышения тарифов является одной из ключевых в текущей повестке властей.

Пресс-секретарь лидера страны также заявил, что в Кремле накоплен серьезный опыт работы с обращениями граждан. Этот опыт, по словам Пескова, позволяет предметно разбираться с каждым конкретным случаем.

Читайте также


властьобществоЖКХ

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика