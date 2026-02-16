Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 15:26

Экономика

ФАС выдала предупреждение Россельхозбанку из-за условий по "Сельской ипотеке"

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Россельхозбанку, потребовав изменить условия для получения льготного кредита на строительство жилья в рамках "Сельской ипотеки". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Россельхозбанк установил для клиентов, планирующих получить кредит по сниженной ставке, условие, согласно которому подрядчика можно выбрать только из перечня, рекомендованного банком и опубликованного в открытом доступе.

"По мнению ФАС России, такое требование ограничивает конкуренцию и содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства", – говорится в сообщении.

Ведомство потребовало от банка отменить это условие, удалить информацию о нем с интернет-ресурса "Свое село" и не применять подобную практику в дальнейшем. На исполнение предупреждения отведено 10 календарных дней с момента его получения. В противном случае ФАС инициирует антимонопольное разбирательство.

Ранее ведомство выдало предупреждения аэропортам Сочи, Екатеринбурга и Калининграда за взимание с авиакомпаний платы за использование платформы для регистрации пассажиров. В ФАС обратили внимание, что воздушные гавани, которые взимают отдельную плату за использование платформы общего доступа, навязывают авиакомпаниям невыгодные для них условия. Данную позицию поддерживает и Минтранс РФ.

Читайте также


экономика

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика