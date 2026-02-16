ФАС выдала предупреждение Россельхозбанку из-за условий по "Сельской ипотеке"

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Россельхозбанку, потребовав изменить условия для получения льготного кредита на строительство жилья в рамках "Сельской ипотеки". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Россельхозбанк установил для клиентов, планирующих получить кредит по сниженной ставке, условие, согласно которому подрядчика можно выбрать только из перечня, рекомендованного банком и опубликованного в открытом доступе.

"По мнению ФАС России, такое требование ограничивает конкуренцию и содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства", – говорится в сообщении.

Ведомство потребовало от банка отменить это условие, удалить информацию о нем с интернет-ресурса "Свое село" и не применять подобную практику в дальнейшем. На исполнение предупреждения отведено 10 календарных дней с момента его получения. В противном случае ФАС инициирует антимонопольное разбирательство.

Ранее ведомство выдало предупреждения аэропортам Сочи, Екатеринбурга и Калининграда за взимание с авиакомпаний платы за использование платформы для регистрации пассажиров. В ФАС обратили внимание, что воздушные гавани, которые взимают отдельную плату за использование платформы общего доступа, навязывают авиакомпаниям невыгодные для них условия. Данную позицию поддерживает и Минтранс РФ.