16 февраля, 17:55

Происшествия

На трассе М-4 "Дон" в Тульской области образовался затор после ДТП

Фото: 71.mchs.gov.ru

В Тульской области на трассе М-4 "Дон" из-за ухудшения погодных условий фиксируются затруднения движения и ДТП. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".

Для восстановления трафика на местах происшествий работают тяжелые эвакуаторы, а также более 10 экипажей аварийных комиссаров, которые помогают водителям грузового и легкового транспорта. Все работы ведутся в усиленном режиме, дорожные службы контролируют ситуацию и оперативно реагируют на изменения погодных условий.

По данным пресс-службы главка МЧС России по Тульской области, один из заторов образовался на 254-м километре трассы из-за столкновения грузовых и легковых автомобилей.

В связи с этим для движения транспорта был организован объезд через город Богородицк. В результате аварии никто не пострадал. К месту происшествия направлены сотрудники МЧС и скорой помощи.

Ранее 4 человека пострадали в результате аварии с участием нетрезвой водительницы в Забайкалье. Они были госпитализированы. Сотрудники ГАИ также установили, что виновница ДТП не имеет водительских прав.

Массовые ДТП произошли на трассе М-4 "Дон"

