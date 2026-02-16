Российский фитнес-инструктор задержан в Таиланде за незаконную деятельность

Фото: depositphotos/doomu

Полиция Таиланда задержала российского фитнес-инструктора на острове Пханган по подозрению в незаконной трудовой деятельности. Об этом сообщила проживающая в королевстве волонтер из РФ Светлана Шерстобоева в беседе с ТАСС.

По ее словам, мужчина по имени Михаил незаконно предоставлял на острове оздоровительные услуги с использованием древнеславянских практик. Однако некоторые из его учеников остались недовольны и обратились к правоохранителям.

В настоящее время он находится в тюрьме острова Самуи, куда попал после судебного разбирательства и оплаты штрафа в размере 74 долларов. Там гражданин ожидает перевода в бангкокский центр временного содержания для последующей депортации в Россию.

"Если у него не окажется средств на покупку билета, то мы можем объявить сбор и собрать какую-то сумму, надеемся, что его близкие, которые обратились к нам, тоже посодействуют скорейшему его возвращению домой", – добавила Шерстобоева.

В свою очередь, в пресс-службе консульского отдела посольства РФ в Таиланде уточнили, что задержанный россиянин не обращался за помощью.

Ранее тайская полиция задержала на Пхукете троих россиян за продажу галлюциногенных грибов. По данным следствия, граждане открыли заведение, которое назвали "Грибной храм", где использовали растения в лечебных целях и предлагали свои услуги туристам. В ходе обыска было изъято около 10 килограммов грибов.

Подозреваемым предъявили обвинения в хранении наркотических средств с целью продажи без наличия соответствующего разрешения. Также правоохранители начали готовить материалы для судебного преследования.