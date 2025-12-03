Khaosod: шестерых россиян задержали в Таиланде за нелегальную игру в покер

Фото: 123RF.com/hayatikayhan

Шесть россиян задержаны за игру в покер, которая запрещена в Таиланде. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на местную газету Khaosod.

Помимо россиян, в арендуемом частном доме на острове Пханган были задержаны еще 10 иностранцев, в том числе граждане ФРГ, Великобритании, Израиля и Румынии. Также правоохранители изъяли свыше 4 тысяч долларов, покерный набор и иные предметы.

Все задержанные были доставлены в отделение. Их обвинили в участии в азартных играх, а одного из россиян – в организации.

Ранее полиция Таиланда задержала на Пхукете пятерых россиян, которые подозреваются в организации азартных игр. По данным СМИ, полицейские выявили играющих в покер на одной из вилл. Более того, у одного из граждан России нашли табак для кальянов, курение которых в Таиланде запрещено.

За участие в азартных играх россиян могут лишить свободы на срок до двух лет, за использование электронных сигарет и кальянов – выписать штраф в размере 28 тысяч долларов или заключить в тюрьму на срок до 10 лет.

