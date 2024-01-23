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23 января, 11:38

Происшествия

Пятеро россиян задержали в Таиланде по подозрению в организации азартных игр – СМИ

Фото: 123RF/flynt

Полиция Таиланда задержала на Пхукете пятерых россиян, которые подозреваются в организации азартных игр. Об этом сообщает телеканал "360".

По информации ТАСС, сотрудники правоохранительных органов застали россиян за игрой в покер на одной из вилл. Более того, у одного из граждан РФ нашли табак для кальянов, курение которых в Таиланде запрещено.

В ходе обысков на вилле полиция изъяла стол для игр, фишки, камеры видеонаблюдения и другие доказательства.

За участие в азартных играх россиян могут лишить свободы на срок до двух лет, за использование электронных сигарет и кальянов – выписать штраф в размере 28 тысяч долларов или заключить в тюрьму на срок до десяти лет.

Ранее суд на Шри-Ланке приговорил россиян, обвиняемых в сборе жуков, к штрафу в размере 14,2 тысячи долларов и к условному сроку в два года с испытательным периодом до пяти лет. Граждане признали свою вину.

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