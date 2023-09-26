Россиянин пропал в Таиланде после гибели его девушки от винта катера

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Гражданин РФ пропал в Таиланде после вечернего купания в море со своей тайской возлюбленной. Последняя погибла из-за травм, нанесенных винтом моторной лодки, передает местный портал Thaiger.

Согласно информации СМИ, 25 сентября вечером сотрудница ресторана на побережье провинции Чонбури заметила купающуюся пару. Позже выяснилось, что речь идет о 20-летней тайке Нараде Дайчайсонг и ее молодом человеке, уроженце РФ.

Работница поделилась, что рядом с парой проплыл моторный катер и остановился. Сотрудница поняла, что лодка задела их, однако просто продолжила путь к пляжу Паттайи. После этого тело Дайчайсонг было замечено плавающим в море. Однако, уточнила сотрудница ресторана, она не видела ее парня-иностранца.

Как передает портал, на теле девушки выявили глубокие порезы на груди и множество ран. У нее также отсутствовали правая нога и левая рука. По словам спасателей, Дайчайсонг погибла от винта катера. На территорию ЧП прибыли водолазы-добровольцы. Россиянина искали более трех часов. Спасатели обнаружили на пляже вещи пары, в том числе обувь, мобильные телефоны и ноутбук.

Местные правоохранители выяснили, что Дайчайсонг и ее возлюбленный начали встречаться примерно за месяц до происшествия. В полиции опознали водителя катера как 19-летнего мужчину по имени Таватчай Чомпупуанг. Последний заявил, что не понял, как сбил людей. По его словам, он просто просто почувствовал, что лодка во что-то врезалась.

Чомпупуанга обвинили в непреднамеренном убийстве. Ему грозит тюремный срок до 10 лет и штраф.

Ранее стало известно, что гражданин РФ утонул в Черном море в Гагрском районе. Родственники туриста обратились к спасателям с просьбой найти его, они все вместе отдыхали на территории Абхазии. Его тело обнаружили спустя два часа поисков.

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