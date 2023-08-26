В Грузии в море утонул гражданин РФ

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Российский гражданин утонул в Грузии в Черном море. Об этом сообщает грузинский телеканал Mtavari Arxi.

Уточняется, что 30-летний россиянин отдыхал в черноморском курортном поселке Капровани, который расположен в крае Гурия. Он вошел в воду, но не смог вернуться, его тело было обнаружено в пятницу 25 августа.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии пока что не распространяла официальных комментариев по поводу произошедшего.

Ранее сообщалось, что российский турист проигнорировал предупреждающие красные флаги на пляже Сурин на таиландском курортном острове Пхукет и утонул, не справившись с подводным течением.

Уточняется, когда спасатели сумели вытащить мужчину на берег, он был уже без пульса и дыхания, а все попытки его реанимировать оказались тщетны.

До этого стало известно, что туристка из Москвы пропала в Абхазии. Она отправилась в магазин, около которого протекала небольшая река. Уровень воды поднялся, после чего женщину смыло вместе с мостом.



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