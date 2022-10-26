В Таиланде нашли тело пропавшей россиянки

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Тело пропавшей россиянки нашли на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ в Пхукете Владимира Соснова.

По его словам, тело туристки обнаружили в море в километре от места, где, предположительно, она вошла в воду. Он добавил, что возле того участка нашли вещи погибшей.

Полицейским удалось опознать тело женщины по купальнику приметного цвета с фотографии, которую предоставили друзья погибшей.

"Еще предстоит процедура официального опознания тела погибшей ее друзьями, приехавшими вместе с ней", – поведал Соснов.

Ранее Соснов рассказал, что россиянка Елена Радченко ушла из отеля и не вернулась в четверг, 20 октября. В то же время она перестала выходить на связь. Оказалось, что пропавшая является начальником службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.



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