Российская туристка погибла в Таиланде

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Российская туристка найдена мертвой на острове Пхукет в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ на острове Владимира Соснова.

"Мы поддерживаем контакты с полицией, сотрудники полиции ведут следствие", – сказал Соснов.

Тело 35-летней россиянки обнаружили рано утром во вторник, 31 мая, около одного из кондоминиумов в Патонге. Согласно предварительным данным, женщина погибла в результате падения с высоты.

В октябре 2021 года сообщалось, что альпинистка из России погибла в результате падения на горном массиве Дурмитор в Черногории.

