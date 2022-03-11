Турист погиб на горнолыжном курорте на берегу Байкала

Фото: irk.sledcom.ru

Турист из Братска врезался в девушку во время катания на лыжах на Байкале. В результате случившегося 56-летний турист скончался. Об этом сообщает Life.ru.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте "Гора Соболиная".

"28-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с ушибами и травмой головы", – отметили в Следственном комитете по региону.

По факту случившегося СК начал проверку. По ее результатам сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

Ранее туристическая группа попала под лавину в горном районе Бурятии. Это произошло на перевале Пушкина в Окинском районе.

