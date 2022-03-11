Турист погиб на горнолыжном курорте на берегу Байкала

11:28
Фото: irk.sledcom.ru
Турист из Братска врезался в девушку во время катания на лыжах на Байкале. В результате случившегося 56-летний турист скончался. Об этом сообщает Life.ru.
Инцидент произошел на горнолыжном курорте "Гора Соболиная".
"28-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с ушибами и травмой головы", – отметили в Следственном комитете по региону.
По факту случившегося СК начал проверку. По ее результатам сотрудники ведомства примут процессуальное решение.
Ранее туристическая группа попала под лавину в горном районе Бурятии. Это произошло на перевале Пушкина в Окинском районе.
Группа туристов попала под лавину в горах в Бурятии
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