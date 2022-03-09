Туристы попали под лавину в Бурятии

09:31
Фото: ТАСС/Zuma
Туристическая группа попала под лавину в горном районе Бурятии. Об этом сообщает Life.ru.
В республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали, что о происшествии стало известно в 21:30 (16:00 по московскому времени) 8 марта. Лавина сошла на перевале Пушкина в Окинском районе.
По предварительным данным, в результате происшествия скончался один человек.
До этого местный Гидрометцентр предупредил жителей о сильном ветре, метели и снегопаде. Также сообщалось о вероятности лавинной опасности в Северо-Байкальском районе.
Ранее сообщалось, что в Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего во время схода лавины в Углегорске. Уточняется, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
Группа туристов попала под лавину в горах в Бурятии
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