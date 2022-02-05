Уголовное дело возбудили по факту гибели рабочего при сходе лавины на Сахалине

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Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
В Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего во время схода лавины в Углегорске. Об этом говорится в сообщении на сайте СУСК РФ по региону.
Уточняется, что дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя СО по городу Углегорск следственного управления и следственно-оперативная группа. Также на место происшествия приехали следователи-криминалисты. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.
Лавина накрыла двух человек на территории угольного разреза. Один рабочий погиб. Всего в спасательных работах участвовали 77 человек и 12 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии под сход лавины попали пятеро военнослужащих Южного военного округа. Из-под завалов удалось оперативно достать троих пострадавших, однако один из них позже погиб. Во время поисковой операции был найден еще один погибший.
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