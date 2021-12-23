Тело пятого военнослужащего, попавшего под лавину, нашли в Южной Осетии

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Спасатели Южной Осетии и России нашли тело пятого российского военнослужащего, попавшего под сход лавины. Об этом сообщает "Интерфакс".

Пятеро военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) попали под сход лавины в Южной Осетии во вторник, 21 декабря. Инцидент произошел на южной стороне портала Транскавказской магистрали.

Из-под завалов удалось оперативно достать троих пострадавших, однако один из них позже погиб. Во время поисковой операции был найден еще один погибший.

Солдаты, оставшиеся в живых, были госпитализированы. На данный момент они выписаны, их состоянию ничего не угрожает.

Следственный комитет (СК) РФ начал расследование уголовного дела о халатности после гибели российских военных. Оно рассматривается по части 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц").

