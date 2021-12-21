Военнослужащие РФ пострадали при сходе лавины в Южной Осетии

Фото: 15.mchs.gov.ru

Несколько военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) попали под сход лавины в Южной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости.

"В результате схода снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО попали под лавину", – рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Из-под завалов удалось достать троих пострадавших, им оказана первая медицинская помощь. Поиск еще двоих человек продолжается.

В поисковой операции принимают участие военнослужащие ЮВО и сотрудники МЧС Южной Осетии. В состав группы входят 20 человек и 2 единицы спецтехники.

В октябре неустановленные боевики предприняли попытку подрыва колонны российской военной полиции в Сирии. В результате инцидента никто из военных не пострадал.