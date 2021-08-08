Российский военнослужащий погиб в ДТП в Армении

16:29
Фото: AP Photo
В ДТП на трассе Гюмри – Ереван погиб военнослужащий российской базы в Армении, еще четверо ранены, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
По данным пресс-службы, авария произошла 8 августа около 7 утра неподалеку от населенного пункта Талин. По предварительной информации, военный не справился с управлением личного автомобиля, и машина опрокинулась в кювет.
"Один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находящихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь", – сказано в сообщении.
Командование воинской части совместно с правоохранительными органами проводит проверку.
По межгосударственному договору от 1995 года, в Гюмри Ширакской области Армении находится российская военная база. С 2010 года, когда в документ внесли изменение, срок ее пребывания увеличился с 25 до 49 лет и продлится до 2044 года.
Ранее один российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии. Еще трое пострадали, однако их жизни ничего не угрожает.
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