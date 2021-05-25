При крушении самолета в Лас-Вегасе погиб пилот

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В штате Невада после вылета с военно-воздушной базы ВВС США Неллис разбился самолет. ЧП произошло недалеко от Лас-Вегаса. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате аварии погиб пилот, его личность пока не раскрывается. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте авиабазы.

Больше на борту никого не было. Известно, что самолет находился под управлением пилота американской компании Draken. Ее представители выразили соболезнования родственникам погибшего.

На месте ЧП работают службы быстрого реагирования.

Ранее сообщалось, что два пилота погибли при крушении самолета Як-130 под Барановичами в Белоруссии.