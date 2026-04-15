Нарышкин назвал обстановку на границе Союзного государства очень напряженной

Обстановка на границе Союзного государства является очень напряженной, заявил директор службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин по итогам XXV совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии.

Он указал на то, что в странах Балтии и Польше идет усиленная милитаризация экономики, а также ведется военное строительство и развивается мобилизационный потенциал территории данных государств.

Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что западные страны готовятся к военным действиям. По его словам, обстановку можно охарактеризовать такими словами, как "напряженная", "склонная к радикализации" и "непростая".

Хренин отметил, что угрозой для Запада является и Россия, и Белоруссия, поскольку они являются Союзным государством. Он напомнил, что Польша и Германия, а также страны с "агрессивным руководством" намереваются создать мощную армию.

