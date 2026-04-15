Сергей Собянин и Патриарх Кирилл посетили фестиваль "Пасхальный дар"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили площадку фестиваля "Пасхальный дар" в Парке Горького.

"Традиционно в Москве на 30 площадках организован фестиваль "Пасхальный дар", который благословил Святейшество. Впервые в Москве на Пушкинской набережной открыто новое общественное пространство для проведения фестиваля", – сказал мэр столицы.

Собянин подчеркнул, что "Пасхальный дар" – яркое благотворительное мероприятие, где можно помочь тем, кто нуждается, и военнослужащим в зоне СВО.

Мэр поздравил горожан со светлым праздником Пасхи, а также поблагодарил патриарха Кирилла за посещение фестиваля.

В свою очередь патриарх выразил Собянину признательность за работу и отметил его руководство жизнью Москвы, указав, что город хорошеет и становится более комфортным для жизни.

"Москва относится к таким мегаполисам, где, во-первых, много пространства, где бережно сохраняются памятники истории, архитектуры, где сохраняется множество храмов, несмотря на страшный период безбожия, когда храмы взрывали. Ну и все это формирует, конечно, совершенно особый стиль жизни", – сказал патриарх Кирилл.

В 2026 году фестиваль проходит с 11 по 19 апреля, его главной темой является благотворительность. На 30 городских площадках работают "Домики добра" проекта "Москва помогает". Участниками "Пасхального дара" стали около 40 благотворительных фондов.

Собянин ранее отметил, что Пасха "наполняет сердца светом и любовью, укрепляет веру и надежду, настраивает на добрые помыслы и дела". Мэр пожелал жителям столицы и их родственникам "праздничного настроения, крепкого здоровья, добра и всего самого наилучшего".

Он также выразил надежду, что плодотворное взаимодействие Москвы и церкви будет укрепляться, развиваться и приносить пользу столице.