Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
15 апреля, 14:35

Мэр Москвы

Сергей Собянин и Патриарх Кирилл посетили фестиваль "Пасхальный дар"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили площадку фестиваля "Пасхальный дар" в Парке Горького.

"Традиционно в Москве на 30 площадках организован фестиваль "Пасхальный дар", который благословил Святейшество. Впервые в Москве на Пушкинской набережной открыто новое общественное пространство для проведения фестиваля", – сказал мэр столицы.

Собянин подчеркнул, что "Пасхальный дар" – яркое благотворительное мероприятие, где можно помочь тем, кто нуждается, и военнослужащим в зоне СВО.

Мэр поздравил горожан со светлым праздником Пасхи, а также поблагодарил патриарха Кирилла за посещение фестиваля.

В свою очередь патриарх выразил Собянину признательность за работу и отметил его руководство жизнью Москвы, указав, что город хорошеет и становится более комфортным для жизни.

"Москва относится к таким мегаполисам, где, во-первых, много пространства, где бережно сохраняются памятники истории, архитектуры, где сохраняется множество храмов, несмотря на страшный период безбожия, когда храмы взрывали. Ну и все это формирует, конечно, совершенно особый стиль жизни", – сказал патриарх Кирилл.

В 2026 году фестиваль проходит с 11 по 19 апреля, его главной темой является благотворительность. На 30 городских площадках работают "Домики добра" проекта "Москва помогает". Участниками "Пасхального дара" стали около 40 благотворительных фондов.

Собянин ранее отметил, что Пасха "наполняет сердца светом и любовью, укрепляет веру и надежду, настраивает на добрые помыслы и дела". Мэр пожелал жителям столицы и их родственникам "праздничного настроения, крепкого здоровья, добра и всего самого наилучшего".

Он также выразил надежду, что плодотворное взаимодействие Москвы и церкви будет укрепляться, развиваться и приносить пользу столице.

Пасхальная неделя стартовала в Москве

Читайте также


мэр Москвыгородфестивали

Главное

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика