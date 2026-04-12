Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Пасхой

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил москвичей со светлым праздником Пасхи.

Мэр отметил, что этот праздник "наполняет сердца светом и любовью, укрепляет веру и надежду, настраивает на добрые помыслы и дела".

Собянин напомнил, что, согласно традициям, город должен встречать Пасху колокольным звоном сорока сороков. В связи с этим градоначальник указал на отреставрированные золотые кресты храма Христа Спасителя, которые должны вновь засиять после проведенных работ.

Также мэр рассказал, что на городских площадках и прихрамовых территориях проводится благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". Кроме того, он заявил, что 25-й сезон "Московского Пасхального фестиваля" открывается с насыщенной симфонической и хоровой программой.

Подытоживая, Собянин пожелал москвичам и их родственникам "праздничного настроения, крепкого здоровья, добра и всего самого наилучшего".

"Пусть радостная и душевная атмосфера пасхальных дней будет как можно дольше согревать наши сердца", – заключил мэр.

Поздравил православных христиан с Пасхой и Владимир Путин. Президент отметил, что православная церковь и другие христианские конфессии играют огромную созидательную роль в сбережении богатейшего исторического, культурного наследия РФ, укреплении института семьи и воспитании подрастающих поколений. Он считает, что эта важня деятельность достойна самого глубокого признания.

Глава государства заявил, что данный праздник "наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости". Кроме того, Пасха позволяет объединять граждан РФ вокруг вековых отеческих традиций, а также духовных ценностей. В связи с этим Путин пожелал россиянам "здоровья, благополучия и всего наилучшего".

