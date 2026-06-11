Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Жуковский отменил ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент авиагавань возвращается к штатному режиму работы. В Росавиации отметили, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Между тем ограничения на полеты продолжают действовать в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово – все три авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения действуют в московских аэропортах в связи с попыткой атаки БПЛА на столичный регион. С понедельника, 8 июня, на подлете к Москве было уничтожено уже 78 дронов.