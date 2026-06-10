В Чебоксарах началась оценка ущерба от ракетной атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Оксана Король

В Чебоксарах началась оценка ущерба от ракетной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом глава города Станислав Трофимов сообщил в мессенджере MAX.

"Уважаемые чебоксарцы, в ближайшее время начнут работу комиссии по оценке нанесенного ущерба. Действует горячая линия по вопросам, связанным с происшествием", – указано в посте.

В свою очередь, пресс-служба Минэкономразвития региона открыла горячую линию для предпринимателей, чей бизнес пострадал от атаки. Там заверили, что каждая конкретная ситуация будет находиться под пристальным контролем.

Украинские военные атаковали ракетами столицу Чувашии утром 10 июня. В результате три человека пострадали, состояние двоих оценивалось как средней степени тяжести. На базе школы № 57 был организован пункт помощи. Там дежурили врачи и психологи. Также на местах ЧП работали экстренные службы.