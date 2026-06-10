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10 июня, 07:11

Происшествия

Чебоксары подверглись ракетной атаке

Фото: depositphotos/trekandshoot

Чебоксары подверглись ракетной атаке ВСУ ранним утром 10 июня. Власти уточняют число пострадавших и поврежденных объектов инфраструктуры, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

На местах ЧП работают все экстренные службы, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка.

"Держу ситуацию на личном контроле, нахожусь в постоянном контакте с правоохранительными органами и профильными ведомствами для обеспечения безопасности", – подчеркнул Николаев.

Глава области призвал местных жителей соблюдать правила безопасности и не приближаться к любым обломкам или подозрительным предметам.

Ранее два объекта инфраструктуры загорелись в Камешковском и Александровском округах Владимирской области после атаки беспилотников. В результате произошедшего пострадавших не выявлено.

Средства ПВО также отражали атаку дронов в Севастополе. Один из вражеских БПЛА повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", в результате чего загорелась крыша.

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