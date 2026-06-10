ЮНЕСКО выразила обеспокоенность в связи с повреждениями музея-панорамы в Севастополе

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ЮНЕСКО обеспокоена сообщениями о повреждении музея-панорамы "Оборона Севастополя", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Там уточнили, что в настоящее время ООН не имеет доступа к этому району и пока не может проверить детали. ЮНЕСКО осудила нападения на объекты культурного наследия, образовательные учреждения, студентов, педагогов и журналистов, которые находятся под защитой международного права.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, остатки сгоревшей панорамы покажут на выставке.

"Наверное, остатки полотна, которые сегодня (10 июня 2026 года. – Прим. ред.) эвакуированы, мы тоже представим как экспонат, демонстрирующий вообще отношение и лицо истинное укронацистского режима", – сказал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по музею-панораме "Оборона Севастополя" минувшей ночью. В результате начался пожар, который удалось локализовать спустя несколько часов.

Развожаев уточнил, что существует угроза обрушения купола здания. При этом фрагменты оригинальной панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" Франца Рубо уцелели, поскольку находились в другом филиале музея.