Путин и Собянин посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Владимир Путин и Сергей Собянин прибыли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно проходит главный православный праздник. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент РФ и мэр Москвы пообщались в ожидании возвращения крестного хода. В их руках были красные пасхальные свечи.

На сайте Кремля также появилось поздравление Путина православных христиан с Пасхой.

"Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет нас вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов", – сообщил президент.

Путин отметил, что православная церковь и другие христианские конфессии играют огромную созидательную роль в сбережении богатейшего исторического, культурного наследия РФ, укреплении института семьи и воспитании подрастающих поколений.

"Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания. Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего", – добавил глава государства.

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь в храм Христа Спасителя из Иерусалима на традиционное пасхальное патриаршее богослужение.

Свыше 100 декоративных конструкций появились в Москве перед Пасхой. Самая масштабная композиция была установлена возле храма Христа Спасителя. Территорию возле собора украшают две 30-метровые воздушные арки с белыми розами и инсталляции "Весенний лес" с пасхальными символами.

Традиционный благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" откроется в Москве и продлится до 19 апреля. Для горожан подготовили спектакли, акции, мастер-классы, лекции, уроки добра, выставки и ярмарки.