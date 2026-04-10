Конкурс по росписи двухметровых пасхальных яиц пройдет 12 апреля в Москве

Ежегодный фестиваль "Пасхальный дар" откроется в столице в грядущие выходные и продлится до 19 апреля. О том, что ждет гостей, – в материале Москвы 24.

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Традиционный благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" откроется в Москве. Для горожан подготовили спектакли, акции, мастер-классы, лекции, уроки добра, выставки и ярмарки.





Сергей Собянин Главный весенний праздник милосердия и искренней заботы пройдет по всей Москве: на 31 фестивальной площадке города, в парках и на территориях пяти православных храмов.

К примеру, с 11 по 19 апреля все желающие смогут заглянуть в "Домики добра". Они открыты по будням с 11:00 до 21:00 и в выходные с 10:00 до 21:00. Посетители смогут передать подарки для бойцов СВО и детей, проживающих в новых регионах.

Основная программа фестиваля пройдет в округах. Для юных гостей подготовили мастер-классы по выпечке куличей, возможность посетить научную студию, уроки актерского мастерства и другие мероприятия.

Кроме того, на Тверской площади 11 и 12 апреля студенты двух столичных вузов (РГУ имени А. Н. Косыгина и МГАХИ имени В. И. Сурикова) проведут для всех желающих мастер-классы по изготовлению пасхальных открыток и сувениров. А в воскресенье гостей приглашают посетить концерт в исполнении студентов МГК имени П. И. Чайковского и РАМ имени Гнесиных, а 18 апреля на сцену выйдут творческие коллективы "Молодежи Москвы".

Также ежегодный фестиваль с 12 апреля будет проходить и на территории храмов. Мероприятия организуют у храмов Живоначальной Троицы в Свиблове, Воскресения Словущего на Успенском вражке и Преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве, а также у Богоявленского кафедрального собора в Елохове и церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках.

Открытие праздничных мероприятий состоится 12 апреля с 09:00 до 18:00 в храме Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово. Для гостей подготовили разнообразную программу: каждый сможет попробовать себя в роли звонаря или чеканщика, принять участие в семейных пасхальных конкурсах, послушать выступления артистов и посмотреть постановки.





Владимир Легойда председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Мы рады, что в дни Святой Пасхи москвичи и гости столицы разделят радость о Воскресшем Спасителе и еще раз вспомнят о православном духовном наследии, без которого немыслимо ни настоящее, ни будущее нашего народа и государства.

В течение всего дня будут работать творческие мастер-классы по изготовлению сувениров, а также пройдут экскурсии по усадьбе Свиблово с подъемом на колокольню. Участники фестиваля посетят Музей колоколов и Музей Плащаницы, где находятся артефакты времен распятия Христа, церковные книги и документы.

Однако ключевым событием станет конкурс по росписи десяти двухметровых пасхальных яиц, в котором будут участвовать команды школ искусств Москвы. Также 12 апреля возле церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках с 12:00 до 15:00 и сами гости почувствуют себя художниками: им предоставится возможность расписать арт-объект.

Праздничная программа с мастер-классами, выступлениями, играми и другими занятиями ждет посетителей и на других площадках. Она пройдет 18 апреля с 11:00 до 14:00 у Богоявленского кафедрального собора в Елохове, 19 апреля с 12:30 до 15:30 у храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке, а также у храма Преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве с 12:00 до 15:00.

Пасха в парках

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Мероприятия в честь Пасхи пройдут 11 и 12 апреля и на столичных природных территориях.





Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы Парки в разных районах города приглашают на семейные мастер-классы, музыкальные и театрализованные представления.

Например, в субботу в усадьбе Альтуфьево с 11:00 юные посетители смогут заглянуть на мастер-классы по украшению куличей, созданию корзинок для яиц и пасхальных открыток. Также 11 апреля в парке "Северное Тушино" любителей живописи приглашают нарисовать натюрморты в честь праздника. А уже на следующий день, 12 апреля, в это же время все желающие смогут узнать о том, как правильно звонить в колокола.

В воскресенье в 14:00 в парке "Сокольники" можно будет посетить занятие по росписи деревянных игрушек. А в Лианозовском на это же время запланировали театрализованную постановку для зрителей всех возрастов. Спектакль под названием "Пасхальная сказка" порадует гостей красочными костюмами, загадками и динамичным сюжетом.

В свою очередь, в 15:00 на "Ходынском поле" начнется концертная программа, где можно будет увидеть вокальные, инструментальные и танцевальные выступления. А в ландшафтном парке "Митино" на это же время запланирован концерт с участием вокалистов и творческих коллективов Северо-Западного округа столицы.