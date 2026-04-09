Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 12 по 19 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ежегодный фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на территориях столичных храмов с 12 по 19 апреля. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

В этом году площадками для проведения мероприятия станут территории у храма Живоначальной Троицы в Свиблове, церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, Богоявленского кафедрального собора в Елохове, храмов Преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве и Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Руководитель департамента культуры Алексей Фурсин подчеркнул, что это уже 11-й по счету фестиваль, который стал доброй традицией, объединяющей поколения. Москвичей ждут концерты, конкурс по росписи двухметровых пасхальных яиц, тематические спектакли и другие развлечения.

Торжественная церемония открытия пройдет 12 апреля с 09:00 до 18:00 в храме Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово. Там все желающие смогут побыть звонарями и чеканщиками, поучаствовать в пасхальных семейных конкурсах и послушать выступления популярных исполнителей и коллективов. Также там пройдут тематические театрализованные постановки.

"Мы рады, что в дни Святой Пасхи москвичи и гости столицы разделят радость о Воскресшем Спасителе ещё раз вспомнят о православном духовном наследии, без которого немыслимо ни настоящее, ни будущее нашего народа и государства", – сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда.

Кроме того, в течение всего дня будут проходить творческие мастер-классы, на которых мастерицы помогут гостям сделать памятные сувениры. Также москвичам будут доступны экскурсии по территории усадьбы Свиблово с подъемом на колокольню. Им покажут и музей Колоколов с экспонатами XVII–XXI веков, а также музей Плащаницы с артефактами времен распятия Христа, церковными книгами и документами.

Основным событием будет конкурс по росписи 10 двухметровых пасхальных яиц, в котором примут участие команды столичных школ искусств. В этот раз его тема – "Единство семьи – красота божьего мира". Победителей выберет жюри, в составе которого в том числе председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников и скульптор, народный художник РФ, академик Российской академии художеств, лауреат Премии Правительства Российской Федерации, автор памятника святым благоверным князю Петру и княгине Февронии в Муроме Владимир Суровцев.

Также в этот день у церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках с 12:00 до 15:00 арт-объект смогут расписать и гости фестиваля.

Тематические росписи, мастер-классы, выступления артистов и игры также ждут посетителей остальных площадок мероприятия. Они пройдут:

при Богоявленском кафедральном соборе в Елохове 18 апреля с 11:00 до 14:00;

при храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке 19 апреля с 12:30 до 15:30;

при храме Преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве с 12:00 до 15:00.

Ранее праздничную программу к Пасхе подготовила "Городская ферма" на ВДНХ. Мероприятия состоятся 11 и 12 апреля. Там пройдут мастер-классы, экскурсии и встречи с животными. Например, в программу вошли анималотерапия с козой и знакомство с северным оленем.

