Новости

Новости

09 апреля, 10:03

Сергей Собянин: в пасхальную ночь работа метро и МЦК будет продлена

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В период празднования Пасхи столичный транспорт будет работать по специальному графику. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

В частности, 12 апреля метрополитен и МЦК останутся доступными до 02:00, а 150 наиболее популярных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продолжат курсировать до 03:30.

Вместе с тем для удобства горожан будут действовать 18 постоянных ночных рейсов.

При этом 19-го числа в честь Красной горки введут дополнительные автобусные маршруты, которые доставят пассажиров до 14 кладбищ, а в день Радоницы, выпадающей на 21 апреля, транспорт будет ходить до 11 кладбищ.

Традиционный благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" состоится в Москве с 11 по 19 апреля, рассказывал ранее Собянин. По словам мэра, мероприятие пройдет на 31 фестивальной площадке города, в парках и на территориях пяти православных храмов.

Горожан ждут акции, лекции, мастер-классы, спектакли, уроки добра, выставки и ярмарки. Причем основная событийная программа будет сосредоточена в округах.

Собянин рассказал, как будет работать транспорт в дни пасхальных праздников

