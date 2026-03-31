ЦППК назначит дополнительные остановки поездов на Пасху и в Вербное воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует назначить дополнительные остановки для пригородных поездов на Пасху и Вербное воскресенье, сообщила пресс-служба перевозчика в мессенджере МАХ.

Как напомнили в компании, в преддверии православных праздников, 5 и 12 апреля, совместно с Московской железной дорогой (МЖД) традиционно проводится внесение изменений в расписание электричек.

В частности, некоторые пригородные составы будут делать дополнительные остановки на станциях, находящихся рядом с храмами и мемориальными местами. На Белорусском направлении такими станциями будут Здравница и Отрадное, на Павелецком – Чертаново, Калинина и Булатниково, на Рижском – Троицкая и Миитовская, а на Киевском – Алабино.

Для получения актуальной информации о расписании пассажирам рекомендовали воспользоваться приложением "Расписание и билеты ЦППК" или посетить сайт перевозчика.

Ранее РЖД анонсировали запуск дополнительных поездов в майские праздники – с 30 апреля по 11 мая. Составы появятся на популярных направлениях, включая Москву – Нижний Новгород, Ростов-на-Дону – Роза Хутор и другие.

Также запустят дополнительный поезд № 249/250 между Санкт-Петербургом и Минском. Больше составов выйдут и на самое востребованное для праздничных выходных направление – Москва – Санкт-Петербург.