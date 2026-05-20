20 мая, 12:54

Политика

Литва обвинила Россию в перенаправлении украинских дронов на страны Балтии

Фото: 123RF.com/nicotimisoaras

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что Россия якобы специально перенаправляет украинские дроны в Прибалтику. Такое мнение он высказал на своей странице в соцсети X, сообщила "Газета.ру".

"Россия сознательно перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство Прибалтики, одновременно развязывая кампании по очернению Литвы, Латвии и Эстонии. Это откровенный акт отчаяния, попытка посеять хаос и отвлечь внимание от реальности", – сказал Будрис.

Он добавил, что НАТО будет защищать "каждый дюйм территории союзников" на суше, в воздухе и на море. По его словам, Альянс "стоит единым фронтом".

Служба внешней разведки (СВР) России ранее сообщила, что украинская сторона намерена ударить по стране с территории Латвии. Это нужно для уменьшения времени подлета беспилотников. Представители СВР предупредили, что членство Латвии в Североатлантическом альянсе не спасет ее от возмездия.

Глава латвийского МИД Байба Браже опроверг данное заявление. Временный поверенный в делах России Дмитрий Касаткин получил ноту протеста от министерства иностранных дел Латвии.

