Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:16

Политика

МИД Латвии выразил протест дипломату РФ после заявления СВР

Фото: depositphotos/phodopus

МИД Латвии вручил официальную ноту протеста временному поверенному в делах РФ Дмитрию Касаткину после заявления Службы внешней разведки (СВР) России о том, что власти Латвии разрешили Украине запускать дроны по РФ со своей территории. Об этом сообщает пресс-служба латвийского ведомства.

В СВР заявляли, что ВСУ планируют провести новую серию ударов по регионам России, при этом запуск дронов хотят осуществить с территории стран Балтии, в частности, из Латвии.

В МИД Латвии заявили, что уже опровергали заявления о якобы согласии Риги на предоставление украинским войскам своей территории для ударов вглубь России.

Ранее ВСУ пытались атаковать гражданские объекты в районе Санкт-Петербурга. По данным Минобороны РФ, в воздушном пространстве Латвии были замечены 6 беспилотников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал прибалтийские государства не пропускать через свою территорию дроны, которые летят в сторону РФ. Также он заявил, что Прибалтика насквозь поражена "бациллой русофобии".

Читайте также


политика

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика