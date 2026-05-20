МИД Латвии выразил протест дипломату РФ после заявления СВР

Фото: depositphotos/phodopus

МИД Латвии вручил официальную ноту протеста временному поверенному в делах РФ Дмитрию Касаткину после заявления Службы внешней разведки (СВР) России о том, что власти Латвии разрешили Украине запускать дроны по РФ со своей территории. Об этом сообщает пресс-служба латвийского ведомства.

В СВР заявляли, что ВСУ планируют провести новую серию ударов по регионам России, при этом запуск дронов хотят осуществить с территории стран Балтии, в частности, из Латвии.

В МИД Латвии заявили, что уже опровергали заявления о якобы согласии Риги на предоставление украинским войскам своей территории для ударов вглубь России.

Ранее ВСУ пытались атаковать гражданские объекты в районе Санкт-Петербурга. По данным Минобороны РФ, в воздушном пространстве Латвии были замечены 6 беспилотников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал прибалтийские государства не пропускать через свою территорию дроны, которые летят в сторону РФ. Также он заявил, что Прибалтика насквозь поражена "бациллой русофобии".