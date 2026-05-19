Собянин: в Москве сегодня самая большая продолжительность жизни

Продолжительность жизни в Москве является самой большой и достигает 80 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин на пленарном заседании регионального форума "Единой России" "Есть результат!".

"Когда говорят о продолжительности жизни в Москве, конечно, удивляемся результатам, потому что это мегаполис, это город, там самая напряженная жизнь, с точки зрения и транспорта, и экологии, и стрессов городских. На самом деле мы демонстрируем совершенно другую закономерность", – заявил он.

По мнению Собянина, такой показатель складывается не только из медицинской составляющей, но и из состояния окружающей среды, а также вовлечения старшего поколения в активную общественную жизнь. Город продолжит развивать социальные услуги и дальше.

Вместе с тем мэр напомнил, что за последние годы Москва полностью реконструировала амбулаторное звено, оснастила поликлиники новым оборудованием и внедрила новые стандарты помощи. Следом стартовала программа для стационаров.

Кроме того, была разработана программа строительства и модернизации 1 миллиона квадратных метров современных больниц. На данный момент выполнена половина запланированных работ, оставшаяся часть будет реализована в ближайшие годы, отметил глава города.

Собянин отмечал, что город постоянно модернизирует столичную медицину. Число проведенных роботизированных операций в Москве выросло в 4 раза за последние 5 лет. Сейчас в столице проводится до 4,6 тысячи таких операций в год. В 2026 году планируется провести уже 5 тысяч роботизированных хирургических вмешательств.