19 мая, 18:59

Политика

В ГД поддержали повышение возраста молодежи до 39 лет

Фото: Москва 24/Анна Селина

В Госдуме поддержали увеличение возраста молодежи до 39 лет, так как это дает дополнительные возможности для получения господдержки. Об этом заявил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Увеличение этого возраста в принципе дает возможность молодым людям, молодым семьям рассчитывать на те меры поддержки, на участие в тех программах, которые действуют в отношении молодежи, семей", – приводит слова Нилова Агентство "Москва".

При этом депутат отметил, что обсуждения этой темы всегда вызывают в обществе необоснованные опасения по поводу пенсионного возраста.

Ранее главный внештатный гериатр министерства здравоохранения России Ольга Ткачева заявила, что молодежью можно считать людей до 39 лет. По ее словам, границы сдвигаются вслед за ростом общей продолжительности жизни. Она также отметила, что увеличение продолжительности жизни открывает перед человеком гораздо больше возможностей.

Минздрав предложил расширить рамки молодежного возраста в России

политикаобщество

