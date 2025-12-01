Форма поиска по сайту

01 декабря, 19:12

Общество
Врач Чернышова перечислила способы увеличить продолжительность жизни

В среднем 120 лет? Перейдет ли человечество на новый уровень продолжительности жизни

Продолжительность жизни человека увеличилась почти вдвое за прошлый век, а значит, следующий рубеж может дойти до отметки в 120 лет, считает ряд ученых. Возможно ли это и что важно делать, чтобы оставаться активным как можно дольше, разбиралась Москва 24.

Переступить вековую планку

Фото: depositphotos/pressmaster

Грядущий рубеж в вопросе продолжительности жизни должен преодолеть вековую планку. Об этом ТАСС рассказал академик РАН Александр Сергеев.

По его словам, средняя продолжительность жизни за прошедшее столетие увеличилась почти вдвое. Если в 1 900 году она составляла около 40 лет, то в настоящее время планка поднялась до 70−80.

И это было достигнуто за счет науки – борьбы с инфекциями, изобретения новых лекарств и новых средств диагностики. <...> Следующий возрастной уровень, который ученые обсуждают сегодня и который может быть достигнут, в том числе с помощью ученых из кооперации НЦФМ (Национальный центр физики и математики. – Прим. ред.), – это 120 лет жизни.
Александр Сергеев
академик РАН

По мнению эксперта, выйти на следующий уровень помогут новые ожидаемые научным миром открытия в сфере медицины, а также клеточной и молекулярной биологии.

При этом он отметил, что российские ученые активно работают не только над развитием физической, но также и ментальной активности.

"Хорошо бы, чтобы человек физически и ментально был здоров одинаково долго", – подчеркнул Сергеев.

Ранее в России уже обсуждалось повышение возраста молодежи. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предлагал поднять планку до 44 лет, вместо установленных сейчас 35, поскольку этот показатель будет соответствовать новой классификации Всемирной организации здравоохранения.

Идею поддержала и психолог Дарья Яушева. В беседе с Москвой 24 она отметила, что это скажется на самовосприятии и самооценке взрослых. Кроме прочего, такая мера может привести к тому, что многие будут стремиться как можно дольше поддерживать "статус молодых": заниматься спортом и чаще проходить медицинские обследования.

"Люди не стали крепче"

Фото: depositphotosWavebreakmedia

Продолжительность жизни – это статистический показатель, который не имеет отношения к фактическому состоянию организма. То есть человек, каким был еще 100 лет назад, таким и остался: он не стал более прочным и способным к длительной жизни, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Однако раньше многие, например, умирали от детских болезней и туберкулеза, поэтому и средняя продолжительность жизни была в целом ниже. Сейчас же, благодаря успехам медицины, в том числе появлению вакцинации и антибиотиков, она выросла", – отметила эксперт.

Кроме того, к лучшему изменились условия жизни. В России многие живут в достаточно комфортных условиях, меньше переутомляясь физически. Однако я не думаю, что мы можем рассчитывать на продолжительность жизни до 120 лет.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Она пояснила, что по одной из теорий человек как биологическое существо запрограммирован на срок жизни, необходимый для того, чтобы его дети достигли половой зрелости и оставили потомство. И в среднем этот возраст составляет около 40 лет.

"Кстати, можно заметить, что после этого возраста у многих начинаются какие-либо проблемы со здоровьем. Например, состояние суставов и зрение редко у кого остаются в норме", – подчеркнула врач.

При этом Чернышова отметила, что каждый может постараться увеличить продолжительность жизни: держать себя в хорошей физической форме и сохранять активное долголетие.

"В первую очередь, для этого нужно отказаться от вредных привычек, то есть алкоголя и курения, считающихся ядами, убивающими организм. Последнему приходится тратить ресурсы на их выведение, что не дает полноценно функционировать и приводит к развитию тяжелых хронических заболеваний", – пояснила терапевт.

Также важен правильный режим отдыха и работы. Нужно организовать каждый день таким образом, чтобы успевать высыпаться и восстанавливать силы, поскольку организм – это удивительная система, которая способна себя "чинить", главное – давать на это время.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Кроме того, очень важно, по мнению терапевта, бороться со стрессами, так как некоторые зачастую загоняют себя в какие-то тяжелые состояния на ровном месте. В этом случае Чернышова посоветовала обращаться к профессионалу, который поможет восстановить душевное равновесие и спокойствие.

Еще очень важный фактор долгожительства – регулярные обследования, которые помогут выявить возникающие заболевания на ранних стадиях, с которыми в таком случае легко справиться. Поэтому раз в год нужно посещать терапевта, сдавать анализы, смотреть, что нуждается в корректировке, и вовремя получать необходимое лечение, отметила специалист.

Сомнение в возможности людей жить до 120 лет выразил и врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский. По его мнению, если такое и случится, то еще очень не скоро.

Сейчас мы лишь стремимся к 75–80 годам, потому что, несмотря на развитие медицины, некоторые люди относятся к себе наплевательски: прежде всего, не могут избавиться от вредных привычек.
Юрий Серебрянский
врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач

В свою очередь, директор научно-исследовательского медицинского центра "Геронтология", доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев отметил, что возможность прожить до 100 лет во многом определяется генетикой. Если в течение нескольких поколений в семьях есть долгожители, вероятность того, что они будут и в последующих поколениях, тоже высока. Однако во многом продолжительность определяется средой, образом жизни, правильным управлением своим здоровьем, заключил он.

Трошина Любовь

обществоистории

