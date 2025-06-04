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04 июня, 19:15

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Врач Серебрянский: получасовая зарядка поддержит гибкость суставов у пожилых

Врач рассказал о пользе получасовой зарядки для гибкости суставов пожилых

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Ежедневная ходьба, 30-минутная зарядка и посещение клубов долголетия поддержат гибкость и мобильность суставов у пожилых. Об этом Москве 24 рассказал врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

По его словам, пожилым важно поддерживать гибкость тела, чтобы избежать скованности в суставах.

"Иначе в них, а также в позвоночнике, откладывается кальций. В итоге возникают ухудшающие подвижность "шипы", что приводит к нарушению равновесия. Из-за этого можно упасть и получить перелом", – указал врач.

Серебрянский добавил, что для мобильности суставов важно постоянно двигаться. Например, с утра можно сделать зарядку с простыми упражнениями на сгибание, разгибание и сведение ног лежа.

Выполнять это необходимо не менее 30 минут ежедневно. Также важно проходить около 5–7 километров в день.
Юрий Серебрянский
врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ

Также можно заниматься плаваньем или аквааэробикой, плюс полезно посещать клубы долголетия со специально разработанными программами для пожилых, заключил эксперт.

Ранее Юрий Серебрянский рассказал, что легкие и небольшие приемы пищи помогут поддержать здоровье пожилых в жару. Также он посоветовал отказаться от употребления красного мяса, перегружающее организм, и ужинать не позднее 19:00.

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