Врач Серебрянский: получасовая зарядка поддержит гибкость суставов у пожилых

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Ежедневная ходьба, 30-минутная зарядка и посещение клубов долголетия поддержат гибкость и мобильность суставов у пожилых. Об этом Москве 24 рассказал врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

По его словам, пожилым важно поддерживать гибкость тела, чтобы избежать скованности в суставах.

"Иначе в них, а также в позвоночнике, откладывается кальций. В итоге возникают ухудшающие подвижность "шипы", что приводит к нарушению равновесия. Из-за этого можно упасть и получить перелом", – указал врач.

Серебрянский добавил, что для мобильности суставов важно постоянно двигаться. Например, с утра можно сделать зарядку с простыми упражнениями на сгибание, разгибание и сведение ног лежа.





Юрий Серебрянский врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Выполнять это необходимо не менее 30 минут ежедневно. Также важно проходить около 5–7 километров в день.

Также можно заниматься плаваньем или аквааэробикой, плюс полезно посещать клубы долголетия со специально разработанными программами для пожилых, заключил эксперт.

Ранее Юрий Серебрянский рассказал, что легкие и небольшие приемы пищи помогут поддержать здоровье пожилых в жару. Также он посоветовал отказаться от употребления красного мяса, перегружающее организм, и ужинать не позднее 19:00.

