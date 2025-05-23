Врач Серебрянский: пожилым стоит отказаться от красного мяса в жару

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Легкие и небольшие приемы пищи помогут пожилым людям поддержать организм в жару и не перегружать его. Об этом Москве 24 рассказал врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

Он подчеркнул, что при высоких температурах нагрузка на пожилой организм сильно возрастает, поэтому в первую очередь необходимо находиться в тени: дома или в саду.

"Не стоит часто бывать на солнце или загорать, так как это может привести к обезвоживанию организма", – указал врач.

Он посоветовал выпивать в день до двух литров теплой воды, потому что холодная вызывает еще более сильную жажду. Также ее провоцируют сладкие газированные напитки, поэтому их лучше избегать.



Юрий Серебрянский врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ В жару нужно питаться дробно: 4–5 раз в день. Порция должна быть небольшой: половина или даже треть от привычной. При этом от употребления красного мяса лучше отказаться вообще, так как в такую погоду у организма нет лишней энергии, чтобы переварить тяжелую пищу.

"На завтрак подойдет овсянка, так как в каше есть медленные углеводы, дающие заряд энергии. Также имеет смысл выбрать какао, которое содержит фосфолипиды, способствующие усвоению холестерина. В напиток можно добавить молоко, если человек хорошо его переносит", – отметил он.

На обед диетолог рекомендовал нежирное мясо – курицу или индейку. К этому можно приготовить салат из огурца, помидора и добавить сметану вместо майонеза, чтобы блюдо было не слишком калорийным.

Что касается ужина, он должен быть легким, поэтому стоит отдать предпочтение стакану ряженки или кефира. При этом последний прием пищи необходимо закончить в 18:00–19:00, чтобы не перегружать организм.

Употреблять соленые продукты и пищу, в которой есть животные жиры, вечером не рекомендуется. Они приводят к задержке жидкости и накоплению холестерина, что вызывает отеки и негативно отражается на сосудах, подытожил Серебрянский.

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