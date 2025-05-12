Врач Лесков: дайвинг может привести к потере слуха в пожилом возрасте

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Дайвинг и особенности образа жизни могут привести к потере слуха в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

По его словам, снижение слуха в пожилом возрасте часто связано с питанием и профессиональной деятельностью в более ранние годы.

"Например, к таким проблемам приводит неполноценный рацион (в частности, дефицит белка), плохо вылеченные в детстве отиты и работа на шумном предприятии", – объяснил врач.





Иван Лесков врач-отоларинголог Также на здоровье среднего уха отрицательно отражается дайвинг. На глубине вода оказывает на человека большое давление, и сильнее всего страдают барабанные перепонки. Они вдавливаются вовнутрь, и может произойти что угодно: вплоть до их разрыва и разрушения слуховых косточек.

Врач добавил, что в целом избежать снижения слуха пожилым уже невозможно. Это связано с тем, что с возрастом волоски в ухе, которые воспринимают звуковые колебания, стареют. В такой ситуации важно приобрести качественный слуховой аппарат.

"Такое устройство помогает также избежать депривации. Это процесс, при котором кора головного мозга начинает стареть быстрее из-за недостатка сенсорных сигналов, то есть информации", – заключил Лесков.

Ранее врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, что какао и тыквенные семечки помогают поддержать слух. Эти продукты содержат магний и цинк, которые благотворно влияют на состояние волосковых клеток среднего уха.

