Врач Лесков: дайвинг может привести к потере слуха в пожилом возрасте

12 мая, 17:11Общество
Фото: depositphotos/Milkos
Дайвинг и особенности образа жизни могут привести к потере слуха в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.
По его словам, снижение слуха в пожилом возрасте часто связано с питанием и профессиональной деятельностью в более ранние годы.
"Например, к таким проблемам приводит неполноценный рацион (в частности, дефицит белка), плохо вылеченные в детстве отиты и работа на шумном предприятии", – объяснил врач.
Врач добавил, что в целом избежать снижения слуха пожилым уже невозможно. Это связано с тем, что с возрастом волоски в ухе, которые воспринимают звуковые колебания, стареют. В такой ситуации важно приобрести качественный слуховой аппарат.
"Такое устройство помогает также избежать депривации. Это процесс, при котором кора головного мозга начинает стареть быстрее из-за недостатка сенсорных сигналов, то есть информации", – заключил Лесков.
Ранее врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, что какао и тыквенные семечки помогают поддержать слух. Эти продукты содержат магний и цинк, которые благотворно влияют на состояние волосковых клеток среднего уха.