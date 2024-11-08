Диетолог Обложко: какао и тыквенные семечки помогут сохранить здоровье слуха

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Какао содержит большое количество магния, который способствует улучшению работы волосковых клеток среднего уха, в то время как тыквенные семечки – лидер по содержанию цинка, благотворно влияющего на слух и иммунитет, подчеркнул врач-диетолог Сергей Обложко. Об этом сообщает "Доктор 24".

Кроме того, врач посоветовал пить зеленый чай. Этот напиток способствует улучшению кровообращения, предотвращает процессы окисления и хронические воспаления, что имеет большое значение для здоровья сосудов.

По мнению специалиста, от качества циркуляции крови зависит способность организма поддерживать слух в течение всей жизни. К тому же зеленый чай содержит антиоксиданты, поэтому употребление этого напитка после еды может стать полезной привычкой для многих людей.

Чтобы сохранить здоровье органов слуха, необходимо обеспечить организм достаточным количеством витамина С, считает Обложко. Он содержится в паприке, болгарском перце или квашеной капусте. Также необходимо употреблять достаточное количество витамина А. Морковь полезна для зрения, но исследования доказали, что она также положительно влияет на слух.

Ранее врач-офтальмолог Светлана Миргородская перечислила продукты, полезные для здоровья глаз. Так, по ее словам, морская рыба и шампиньоны богаты витамином D, или же кальциферолом, в то время как устрицы насыщены цинком, что полезно для глаз.

Не менее важны для глаз и витамины группы B. Их можно найти в злаковых продуктах, мясе и бананах. Цитрусовые, ягоды, болгарский перец, томаты и картофель дадут организму необходимые рутин и аскорбиновую кислоту, в то время как орехи богаты витамином Е.